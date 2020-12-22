Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Экс-игрок ЦСК ВВС Максим Ахметзянов перешел в хоккейный клуб из Дубая

Он будет выступать за команду «Dubai White Bears», которая состоит преимущественно из российских игроков
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий
За самарских «летчиков» Максим Ахметзянов провел 15 матчей в прошлом сезоне. Фото: ХК ЦСК ВВС.

За самарских «летчиков» Максим Ахметзянов провел 15 матчей в прошлом сезоне. Фото: ХК ЦСК ВВС.

Бывший хоккеист самарского ЦСК ВВС Максим Ахметзянов подписал контракт с клубом «Dubai White Bears» из Объединенных Арабских Эмиратов, который выступает в Emirats Hockey League и за который играют в основном российские хоккеисты. Об этом сообщает официальная группа ЦСК ВВС ВКонтакте.

- За ЦСК ВВС Максим провёл 15 матчей в сезоне 2019/2020, в которых отдал 4 результативные передачи. Желаем Максиму удачи и успехов в экзотической (ну, будем честными) для хоккея стране, - говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, после 31 сыгранного матча в регулярном чемпионате ВХЛ ЦСК ВВС идет на 22-ой из 26 позиции в турнирной таблице. В предыдущей встрече самарские «летчики» впервые в истории ВХЛ обыграли тольяттинскую «Ладу» в областном дерби 4:1. Следующую игру ЦСК ВВС проведет сегодня, 22 декабря, в Самаре против «Тороса».