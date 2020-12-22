Экс-игрок ЦСК ВВС Максим Ахметзянов перешел в хоккейный клуб из Дубая

За самарских «летчиков» Максим Ахметзянов провел 15 матчей в прошлом сезоне. Фото: ХК ЦСК ВВС.

Бывший хоккеист самарского ЦСК ВВС Максим Ахметзянов подписал контракт с клубом «Dubai White Bears» из Объединенных Арабских Эмиратов, который выступает в Emirats Hockey League и за который играют в основном российские хоккеисты. Об этом сообщает официальная группа ЦСК ВВС ВКонтакте.

- За ЦСК ВВС Максим провёл 15 матчей в сезоне 2019/2020, в которых отдал 4 результативные передачи. Желаем Максиму удачи и успехов в экзотической (ну, будем честными) для хоккея стране, - говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, после 31 сыгранного матча в регулярном чемпионате ВХЛ ЦСК ВВС идет на 22-ой из 26 позиции в турнирной таблице. В предыдущей встрече самарские «летчики» впервые в истории ВХЛ обыграли тольяттинскую «Ладу» в областном дерби 4:1. Следующую игру ЦСК ВВС проведет сегодня, 22 декабря, в Самаре против «Тороса».