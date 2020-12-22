В Самарской области будут судить троих за мошенничество с микрофинансовой организацией

Полицейские выявили троих жителей Сызрани, которые мошенничали с микрофинансовой организацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить троих жителей Сызрани, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами микрофинансовой организации. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Как установило следствие, две девушки и мужчина имели доступ к данным и счетам клиентов микрофинансовой организации. На их имена они получали деньги, которые обналичивали и присваивали. Клиенты обо всем этом не знали, а о выданных кредитах им рассказывали уже коллекторы.

Таким образом обвиняемые получили 70 тысяч рублей, которые поделили между собой. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, материалы которого переданы в суд для рассмотрения.