Второй день подряд в регионе не фиксируют смертельных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 304 новых случая заражения COVID-19. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф. В регионе в последнее время регулярно фиксируется более трехсот новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 28 639 человек. Из них вылечились 26 392 пациента, в том числе 290 – за прошедшие сутки.

Второй день подряд в регион нет смертельных случаев, ранее умерли 540 человек.

В целом по стране 28 776 новых случаев заражения в 85 регионах. Всего заболели 2,9 млн человек.

В Самарской области продолжается вакцинация. Начали прививать врачей и соцработников, а также военных.