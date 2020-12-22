В Самаре стали чаще покупать жилье премиум-класса

Жилье премиум-класса в Самаре стали покупать чаще по сравнению с прошлым годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возрос спрос на жилье премиум и бизнес-класса, выяснили эксперты «Авито Недвижимость».

Интерес покупателей растет как на вторичном жилье, так и в категории новостроек. За последний год спрос на новые квартиры увеличился на 7%, на вторичном рынке – на 26%. Рост заметен по всей стране – новые квартиры покупают чаще на 31%, на вторичке – на 42%.

Как отмечают эксперты, группа квартир премиум и бизнес-класса в целом по стране довольно неоднородна, по регионам цены могут отличаться в разы. Так, в Москве 2-комнатная квартира повышенной комфортности на Малой Бронной площадью 72 кв. метров оценивается в 130 млн рублей. В Самаре же 2-комнатная квартира большей площади в элитном жилом комплексе обойдется в 13,4 млн рублей.

Средняя цена на новое жилье подобного класса в Самаре составляет 3,6 млн рублей, на вторичке – 3,4 млн рублей. Вновь выделяется Москва, где средняя цена в новостройке – 16 млн рублей, на вторичном рынке – 24 млн рублей.