В Тольятти девушка на «Оке» врезалась в грузовик DAF

Малолитражка в Тольятти врезалась в грузовик, пострадали двое

В Тольятти в понедельник, 21 декабря, произошло ДТП с участием малолитражки «Ока» и грузовиком DAF, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, девушка на «Оке» ехала по Поволжскому шоссе и около дома №52 выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик DAF. В результате аварии маленькая легковушка получила серьезные повреждения, травмы получила девушка, которая была за рулем, а также ее пассажир.

По факту случившего в полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в районе Новосемейкино фура столкнулась с грузовой «Газелью», после чего загорелся прицеп большегруза.