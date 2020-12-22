Больше всего заболевших за сутки в Самаре, Тольятти и Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразился 131 человек, говорится в сообщении регионального оперштаба.

В областной столице традиционно больше всего новых случаев. Не считая Самары, наибольшее число заразившихся в Тольятти (31) и Сызрани (15). За сутки в регионе 304 заболевших.

Среди новых заразившихся коронавирус нашли у 253-х пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, у 51 человека заражения выявили при профосмотре.

Всего в регионе 28 639 заразившихся, среди них вылечились 26 392 человека, в том числе, 290 – за прошедшие сутки.

Новых летальных случаев не фиксируют уже два дня, ранее умерли 540 человек.