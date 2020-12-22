В тольяттинском автосалоне избили прокурора

По предварительным данным, прокурор пострадал за всех своих коллег Фото: Анатолий ЖДАНОВ

39-летний сотрудник прокуратуры Тольятти в минувшее воскресенье стал жертвой нападения. Мужчина находится в автосалоне на Южном шоссе, когда на него с кулаками и руганью набросился один из посетителей. Предположительно, претензии нападавший имел не конкретно к пострадавшему, а ко всей правоохранительной системе в целом.

Прокурор в итоге получил несколько сильных ударов по лицу и голове, медики подозревают сотрясение головного мозга.

Его обидчик сразу после нападения сел в красную иномарку и умчался прочь. Его личность уже установлена: он нигде официально не работает, ранее не судим. Где мужчина находится на данный момент, пока не известно.

В тот же день, 20 декабря было возбуждено уголовное дело по ст.213 «Хулиганство по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы» . Подозреваемый объявлен в розыск.