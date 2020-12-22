В заброшенном гараже в Самаре нашли оружейный арсенал

Пока что не известно, кто был хозяином автомата и патронов к нему Фото: Архив "КП"

Вечером 11 ноября в заброшенном гараже на ул.22 Партсъезда в Самаре было обнаружено и изъято ранее не зарегистрированное оружие и боеприпасы. Спецоперацию проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области, все материалы позднее они передали полицейским.

- При обыске в гараже нашли автомат Калашникова, 18 патронов к нему, плюс еще 260 патронов для пистолетов ИЖ-71 и 6П-96С, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Все найденное вооружение отдали на экспертизу, и специалисты признали его вполне боеспособным.

После этого силовики возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. Вот только подозреваемых в нем пока нет. Силовики пытаются установить, кому гараж принадлежал раньше и кто мог иметь к нему доступ. Плюс пытаются восстановить историю оружия и боеприпасов: где они были произведены и кому могли быть проданы.