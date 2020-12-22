В Самарской области на пожаре в частном доме пострадал 86-летний мужчина

На пожаре в Самарской области пострадал 86-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пожаре в частном доме в Богатовском районе Самарской области пострадал 86-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

По данным МЧС, в ночь с понедельника на вторник, 22 декабря, поступило сообщение о пожаре в селе Андреевка. На место выехали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

В 0:40 пожар был локализован на площади в 60 кв. метров, в 0:55 возгорание ликвидировали.

В результате произошедшего пострадал пожилой мужчина. Специалисты устанавливают причины пожара.

Ранее сообщалось о гибели двух человек на пожаре в частном доме в селе Большая Каменка в Красноярском районе.