Следователи не нашли состава преступления преступления в драке двух женщин из-за игрушечного пистолета

Из-за игрушечного пистолета ребенку вцепились прямо в горло Фото: принтскрин видео.

Самарские следователи не стали возбуждать уголовное дело по следам событий, которые произошли 2 августа во дворе дома № 65 по ул. Пензенской в Самаре.

Напомним, изначально в соцсетях появилась информация о том, что сотрудница транспортной прокуратуры напала на пенсионерку. Позже выяснились иные подробности: сын Ольги Ф. гулял во дворе с игрушечным пистолетом, когда дорогу ему преградили пенсионеры, отобрав у него игрушку. Дальнейший конфликт друзья мальчика засняли на видео, и запись показывает, как мальчик чуть не плачет, умоляя отдать ему пистолет, а когда пытается забрать его сам, пожилые люди начинают душить ребенка.

В этот момент и появляется его мама - Ольге позвонили родители мальчишек, бегавших во дворе. Разъяренная мать встала на защиту ребенка, после чего пенсионеры написали на нее заявление.

- 5 ноября в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в действиях Ольги Ф. состава преступления, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в региональном Следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я защищала ребенка и получила по голове!»: прокурор из Самары рассказала свою версию конфликта с агрессивной пенсионеркой

Сотрудница транспортной прокуратуры Ольга Фроловская рассказала «Комсомолке», чем ее сын вызвал гнев прохожих и за что она дернула пенсионерку за волосы (подробности)

«Вцепилась прямо в горло»: в Самаре женщины подрались из-за игрушечного пистолета

Одна из них оказалась прокурором, сейчас в дело вмешались следователи (подробности)