В Тольятти начал работать новый спорткомплекс «Батут»

Дмитрий Азаров поздравил спортсменов с открытием нового спортивного комплекса в Тольятти

Работы по строительству спортивного объекта в Автозаводском районе Тольятти начались после обращения спортсменов к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову построить новый современный зал для тренировок. Работы по возведению объекта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» начались в 2019 году, а уже в этот понедельник, 21 декабря, юные спортсмены провели свою первую тренировку в новом спортивном комплексе.

- Раньше мы тренировались в старом здании, построенном 28 лет назад. Конечно, со временем все устаревает, спортсменам было не так комфортно, как сейчас в новом комплексе. Думаю, в этих условиях спортивные результаты должны быть еще лучше, - рассказывает тренер по прыжкам на акробатической дорожке высшей категории Ольга Элекина, которая занимается с детьми уже 25 лет.

В новом спорткомплексе «Батут» есть универсальный зал размером 44х24 метров, в котором располагаются акробатическая дорожка, батуты, комплект для двойного минитрампа. В административно-бытовой части предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения: гардероб, помещение охраны, кабинет врача, комната тренеров и инструкторов, душевые и раздевалки.

Спортсмены из Тольятти признаются, что очень ждали открытия нового комплекса. На сегодня в спортивной школе «Акробат» занимаются 860 спортсменов, среди которых чемпионы России, Европы и мира, а также кандидаты на участие в Олимпийских играх.

- Этот год особенный, но даже в это непростое время мы не останавливаемся ни на секунду для достижения главных целей — создания возможностей для самореализации каждого гражданина России. Ребята, я вам по-хорошему завидую, потому что в мое время таких залов не было. Я хочу вам пожелать настойчивости, усердия, благодарности к вашим наставникам – тем людям, которые создают такие объекты и которые передают вам свою частичку души. Все это, вместе с трудолюбием и усердием, обязательно приведет вас к результату, к чемпионским званиям, к тому, чтобы вы стали настоящими патриотами нашей великой страны – России, – сказал глава региона Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров выслушал пожелания спортсменов, которые отметили, что в таком зале не хватает только мобильных трибун, чтобы принимать здесь соревнования. Также глава региона поручил мэру Тольятти Сергею Анташеву рассмотреть вопрос по приобретению автобуса для спортивной школы «Акробат».