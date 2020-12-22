Двое погибли, трое в больнице: под Самарской лоб в лоб столкнулись "Приора" и Nissan Qashqai

Фото: скриншот из видео очевидца/ vk.com/cvk999

22 декабря в Волжском районе на трассе Самара-Оренбург, не доезжая повjрота на поселок Журавли, произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Приора" и Nissan Qashqai. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

- По предварительным данным, водитель на автомобиле Nissan Qashqai выехал на обгон на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с отечественной легковушкой "Лада Приора", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще двое из "Приоры" и водитель иномарки получили травмы и были госпитализированы.

На месте работали сотрудники полиции, медики и спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела погибших из деформированного салона "Приоры".