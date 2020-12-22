Спорткомплекс «Батут» открыт в Тольятти по нацпроекту

Спорткомплекс располагает всем необходимым для эффективных тренировок

В Тольятти начал работу физкультурно-спортивный комплекс «Батут». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Строительство спорткомплекса началось в 2019 году, после того, как спортсмены обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой построить современный зал для тренировок. Раньше тренировки проходили в старом зале, который был построен около 30 лет назад. В зале было холодно, в раздевалках не было душевых.

В новом спорткомплексе обустроен зал с акробатической дорожкой, батутами и комплектом для дойного минитрампа. Также там сделали гардероб, душевые с раздевалками, кабинет врача и комнату тренеров.

«Открываем замечательный спортивный комплекс, который в процессе обсуждения с жителями города стал называться «Батут». Я очень рад, что этот зал открывается, о нем мечтали давно», - сказал губернатор.

Спорткомплекс построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в составе нацпроекта «Демография». Первые тренировки прошли в понедельник, 21 декабря.