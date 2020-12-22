В Самарской области прививки от коронавируса будут делать и тем, кто уже им переболел

В Минздрав РФ направили письмо о потребности региона в вакцине от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач тольяттинской больницы Николай Ренц в ходе своего обращения к жителям Самарской области сообщил, что сделать прививку от коронавируса будут предлагать и тем, кто уже перенес заболевание в легкой форме. Свою позицию врач обосновал тем, что у переболевших в легкой форме, уровень антител в организме быстро снижается, а значит, есть риск рецидива.

- В связи с этим, даже после болезни, необходимо соблюдать все меры предосторожности – носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки и обрабатывать поверхности, - посоветовал Николай Ренц.

На данный момент в Самарскую область планомерно поступает вакцина от коронавируса. В первую очередь вакцину делают людям, находящимся в зоне риска заражения – медикам, учителям и соцработникам. По данным регионального минздрава, уже 3 тысячи самарских медиков сделали прививку, а к концу этой недели их число вырастет до 4 тысяч. По словам Николая Ренца, когда вакцины в регионе будет достаточно, то жителям, которые переболели коронавирусом в легкой форме, будет предложено пройти вакцинацию. Министерство здравоохранения Самарской области уже направили письмо российский минздрав о потребности в поставках вакцины.