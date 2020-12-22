"Она объединила берега Волги": чем прямо сейчас живет Жигулевская ГЭС

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22 декабря - не только самый короткий световой день, но и профессиональный праздник энергетиков. Именно благодаря им в наших домах всегда светло и тепло.

В этом году для Самарской области этот день особенно важен, ведь ровно 65 лет назад был запущен первый гидроагрегат нашей Жигулевской ГЭС, одной из самых больших гидроэлектростанций в мире! И именно этот день считается днем рождения станции.

Сами энергетики называют Жигулевскую ГЭС жемчужиной в ожерелье волжского каскада гидроэлектростанций, ведь она первая объединила берега Волги!

О том, как строили станцию, как она устроена и чем живет Жигулевская ГЭС, 22 декабря в 18:03, расскажем вместе с директором Жигулевской ГЭС Олегом Леоновым на радио Комсомольская правда!