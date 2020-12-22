Житель Самарской области осужден за браконьерство, свою добычу он давил на внедорожнике

Добычей браконьера на внедорожнике стал лось и две косули Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент охоты и рыболовства Самарской области добился наказания для браконьера, который незаконно добывал диких животных с применением механического транспортного средства.

Как стало известно КП-Самара от источников, знакомых с ситуацией, мужчина незаконно охотился на лося и двух косуль в Красноярском районе области. Суд удовлетворил гражданский иск департамента на сумму причиненного материального ущерба, а также, в счет дохода государства, было конфисковано и орудие преступления – автомобиль Great Wall.

Приговором Красноярского районного суда от 9 ноября 2020 года житель Тольятти был признан виновным в совершении преступления по части 1 «б» статьи 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства», ему было назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно, с возложением обязанности не менять место постоянное жительства без уведомления уполномоченного органа.