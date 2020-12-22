СОК-центр в Самаре прекратил свою работу, а зарплату и трудовые книжки сотрудникам не вернули

Обманутые работницы спортивного центра пришли простить помощи у депутата Хинштейна Фото: hinshtein.ru

В сентябре этого года на личный прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришли бывшие сотрудники самарского «СОК-Центра». Они уверяли, что предприятие завершило свою работу, однако зарплаты и трудовые книжки сотрудникам не вернули. Кроме того, посетители ООО «Оздоровительный центр» (СОК-центр) не смогли вернуть свои деньги за «обнулившиеся» абонементы.

Александр Хинштейн направил обращения в службу судебных приставов, в прокуратуру и в полицию. Это стало поводом для проведения прокурорской проверки по данному делу. В итоге исполнителем судебного решения выступил арендодатель спортцентра.

- Благодарим Вас за помощь в решении проблемы. После вашего обращения, был заключен договор о переуступке прав с АО «Свифт» (арендодателем). Арендодатель взял на себя долги «СОК-центра» всем бывшим сотрудникам была перечислена заработная плата по исполнительному листу, которые определил Октябрьский суд Самары, - написали в благодарственном письме на имя депутата сотрудники «СОК-центра».