Самарский цирк открывается после продолжительного «отпуска» с начала пандемии

Жителей Самары ждет невероятное представление, которое подарит волшебные эмоции на новогодних каникулах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский цирк готов распахнуть свои двери после «коронавирусных каникул». Первой программой в новом 2021 году станет шоу Гии Эрадзе.

Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его шоу – это смесь эстрады, цирка и мюзикла, а каждое действие артиста на манеже – спектакль.

- В новогоднем шоу вы побываете на настоящем Королевском балу, в чарующей Русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми, в ритмах страстной Испании встретите тореадора с горделивыми яками, а у фонтана в «Райском саду» увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц – попугаев Ара. Вас впечатлят настоящие Римские гладиаторы и грозные африканские львы, которые предстанут перед вами словно в настоящем Колизее. Замысловатые узоры грациозных Королевских Фризов, взрывная энергетика групповых жонглеров, трогательная история любви воздушных гимнастов на полотнах, невероятная харизма всемирно известного комического дуэта «Вас и Стас», - рассказали в Самарском цирке.

Новогоднее цирковое представление не обойдется также и без главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравят зрителей с манежа.

Королевский цирк Гии Эрадзе пробудет в Самаре с 2 по 10 января 2021 года. Стоимость билетов от 600 рублей, а детки до 3-х лет проходят бесплатно. Сотрудники самарского цирка убедительно просят зрителей соблюдать социальную дистанцию и приходить на представление в защитных масках.