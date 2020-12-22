Жители Самары дарят самые щедрые подарки на Новый год

Самарцы не жалеют денег на новогодние подарки для родных и близких Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Популярный интернет-магазин, совместно с исследовательской компанией, выяснили, кто в России самый щедрый в преддверии новогодних праздников. Опрос проводился среди жителей разных регионов России.

Как выяснилось, россияне предпочитают на Новый год дарить электронику, игрушки, товары для хобби и смартфоны. Из общего числа опрошенных 75% рассчитывают потратить на новогодние подарки не более 5 тысяч рублей, а самыми щедрыми оказались жители Поволжья, Москвы, Сибири и Юга России, которые готовы заплатить более 10 тысяч рублей на подарки близким.

В первую очередь на Новый год россияне поздравляют своих детей, на втором месте – родители и другие близкие родственники, на третьем – супруги и друзья. А вот своего начальника и коллег поздравляют с Новым годом не все, тоже касается и учителей с воспитателями.

В качестве приятного сувенира чаще всего выбираются конфеты, чай или кофе, а также всевозможные новогодние фигурки и свечки. Однако большинство признались, что выбирают полезные подарки. Некоторые из опрошенных готовят каждому индивидуальный подарок, а кому-то проще спросить напрямую, что же хочет получить другой на Новый год.

Что же касается получения подарка, то многие хотели бы получить подарок-сюрприз, а кто-то предпочитает «заказать» свой презент. Нашлись и те, которых осчастливили бы исключительно денежные или дорогостоящие подарки.

Эксперты также выяснили, что каждый десятый человек передаривает подарок на Новый год. Однако большая часть респондентов утверждают, что никогда так не делали, но некоторые не исключают такого варианта.

А вы купили подарки на Новый год для своих близких? Обсудим в комментариях!