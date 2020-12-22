Дарят мандарины и маски: Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров общественного транспорта в Самаре

Сотрудники ТТУ дарят жителям города новогоднее настроение Фото: администрация Самары

новогоднего настроения у жителей города.

- Акция «Новогодний маршрут», впервые проведенная в прошлом году, нашла большой позитивный отклик у пассажиров, так что намерение сделать ее традиционной реализовано, - рассказали в ТТУ.

В этом году, 22 декабря, Дед Мороз и Снегурочка побывали на маршруте трехсекционного трамвая №5, который курсирует от улицы Чапаевская до Барбошиной поляны. Всю ночь перед необычным рейсом трамвай наряжали гирляндами, снежинками и другими новогодними украшениями, чтобы порадовать самарцев новогодней сказкой. Также, на протяжении всего маршрута, в салоне трамвая звучат новогодние песни, которые поднимают настроение в эти морозные дни.

Управляет трамваем Снегурочка, которая сменила форменный жилет на голубую шубку, правда ради безопасности пришлось отказаться от рукавичек. Еще одна Снегурочка из ТТУ, вместе с коллегой Дедом Морозом, поздравляют попутчиков трамвая №5 с наступающим Новым годом и раздают всем пассажирам мандарины и маски. Причем масок подготовили двух видов – маскарадная и защитная, которая, в сложившуюся эпидемиологическую пору, стала незаменимым атрибутом всех жителей Самарской области.

Жители Самары в восторге от такого праздника в трамвае. Многие признаются, что пандемия повлияла на планы многих людей, однако абсолютно каждый ждет Нового года с новыми надеждами, несмотря на все сложности, которые происходят вокруг.

Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, ближе к Новому году планируется выпустить в рейсы около сотни украшенных вагонов трамваев и такими они останутся вплоть до Старого Нового года. Что касается новогодних персонажей, то сотрудникам ТТУ понравилось почувствовать себя героями новогодней сказки, они не раздумывая готовы сменить свою униформу на костюмы, а кто-то даже готов внести свою лепту в праздничное настроение горожан.