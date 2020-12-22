Депутат губернской думы попросил отложить строительство двухуровневой развязки на Ново-Садовой в Самаре

Депутат утверждает, что на время строительства город погрязнет в пробках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат губернской думы от партии КПРФ Михаил Матвеев обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой отложить строительство двухуровневой развязки на Ново-Садовой. По мнению депутата, строительство может привести к транспортному коллапсу на участке.

- На время строительства путепровода, планируется закрыть Ново-Садовую на 3 года. Такая схема вызывает некоторые вопросы, так как в это время не планируется обустройство дублеров на этом участке, а это может привести к тому, что на Ново-Садовой будут образовываться колоссальные пробки, - объяснил свою позицию Михаил Матвеев.

По мнению депутата, строительство необходимо отложить на тот срок, пока не будут обустроены несколько дублеров и поперечных проездов, а именно следует начать с продления улицы Авроры и 22 партсъезда.

Напомним, что минтранс Самары уже ищут подрядчика на реконструкцию улицы Ново-Садовая и строительство путепровода в районе ТЦ «Апельсин». Предполагается, что к работам подрядчик сможет приступить уже в 2021 году, прямо с момента заключения договора.