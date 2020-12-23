В Приволжском УГМС рассказали, что ждать от погоды в ближайшие три дня в Самарской области. По прогнозам синоптиков, в регионе еще на несколько дней сохранятся морозы.23 декабря, в Самаре и области существенных осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Днем в Самаре -9…-11 градусов, ночью до -14. По области днем, -13 градусов, ночью местами до -23 градусов.24 декабря, в четверг, синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем в Самаре до -12 градусов, ночью похолодание до -17. Местами по области температура воздуха может опускаться до -25 градусов.В пятницу, 25 декабря, существенных осадков не ожидается. В Самаре будет до -12 днем, ночью -17 градусов. В области днем -10…-15, местами до -25 градусов.В Самарской области действует оранжевый уровень опасности, в связи с аномально холодной погодой. По данным Приволжского УГМС, среднесуточная температура в регионе ниже климатической нормы на 9 градусов и более.