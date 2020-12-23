15 декабря прошли публичные слушания, где был представлен проект планировки новой трамвайной линии на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская. Не смотря на то, что на слушания в администрацию Промышленного района никто не пришел, их все равно посчитали состоявшимися.Самарские чиновники ранее выдали разрешение на проектирование правого поворота трамваем на перекрестке Ставропольской и Ново-Вокзальной. Таким образом, в скором времени трамваи, которые движутся со стороны проспекта Кирова в сторону 22 Партсъезда, смогут повернуть направо на Ново-Вокзальную.Тендер на разработку проектной документации выиграл единственный участник торгов – ООО «ПроектПоволжья». Власти Самары готовы выделить на проект 4,7 миллионов рублей.