Житель Брянска, по пути следования через Самарскую область, обнаружил, что его автомобиль имеет технические неполадки в работе двигателя. Мужчина нашел объявление в Интернете, где предлагали быстро и качественно починить автомобиль, однако для этого необходимо было доставить транспортное средство в областной центр.Жителю Брянска ничего не оставалось, как воспользоваться услугами эвакуатора. Также автомеханик из Самары попросил передать через работника службы эвакуации, ключи и документы на автомобиль.Спустя некоторое время автовладельцу сообщили, что его машину починили и в скором времени доставят обратно. Однако к назначенному часу автомобиль так и не привезли, а мастер перестал отвечать на звонки. Найти своё авто самостоятельно у гостя из Брянска тоже не получились.- Сотрудники полиции установили, что под видом автослесаря, безработный, ранее судимый 22-летний местный житель, воспользовался доверием жителя другого города и украл его автомобиль с целью дальнейшей перепродажи, - рассказали в региональном ГУ МВД.Свою вину молодой человек отрицать не стал, в отношении него было заведено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Преступнику может грозить до 6 лет лишения свободы.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождения похищенного автомобиля жителя Брянской области.