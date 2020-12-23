За минувшие сутки, в Самарской области было зафиксировано еще 307 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло числа 28 946 человек.Из общего числа заболевших, 26 684 жителей Самарской области успешно справились с опасным вирусным заболеванием и завершили свое лечение. За сутки к ним прибавилось еще 292 переболевших коронавирусом.Что касается печальной статистики, то уже третьи сутки в Самарской области не фиксируются летальные случаи срези пациентов с подтвержденным COVID-19. С 20 декабря общее количество смертей от коронавируса в Самаре держится на отметке 540 случаев.