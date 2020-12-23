Министр здравоохранения Самарской области подписал приказ о временной маршрутизации взрослых пациентов с неинфекционными заболеваниями при оказании экстренной медицинской помощи. Временные изменения были приняты из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самары.Согласно документу, выбор лечебного учреждения для госпитализации будет обусловлен как характером заболевания, так и районом проживания и днем недели.Таким образом, больных с профилем «сосудистая хирургия» каждого из девяти районов будут принимать:Больница им. Пирогова - по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньямКлиники СамГМУ – по вторникам, пятницам и субботам.Что касается «абдоминальной хирургии» (органы брюшной полости), то маршрут больного будет зависеть не только от дня недели, но и от района Самары. Например, жителей Куйбышевского района , вне зависимости от дня недели будет принимать Самарская городская больница №10.Жители Самарского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного района по экстренному направлению с понедельника по среду будут приниматься в клиниках СамГМУ по предварительному согласованию с учреждением. А с четверга по воскресенье принимать пациентов будет больница им. Пирогова.Пациенты с заболеваниями абдоминального профиля из Советского, Кировского, Промышленного и Красноглинского районов в понедельник, в среду, в пятницу и в воскресенье будут направляться в самарскую городскую клиническую больницу №8. А по вторникам, четвергам и субботам – в больницу им. Семашко.