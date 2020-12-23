По материалам дела, в конце октября 2019 года, на территории промышленной базы на проспекте Кирова в Самаре, между тремя молодыми мужчинами и 57-летним рабочим произошел конфликт. Молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесли тяжкий вред здоровью пожилому оппоненту, в результате чего он скончался.- В ходе возникшего конфликта, обвиняемые нанесли более 30 ударов ногами и руками по голове, туловищу, конечностям потерпевшего. После этого один из преступников начал прыгать на теле, лежащего на земле мужчины, от чего пострадавший получил переломы ребер, повреждения легких и брюшной полости, от чего он впоследствии скончался, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.В суде тот, кто в большей степени занимался членовредительством, прыгая на туловище пострадавшего, полностью признал свою вину. Один из нападавших признал свою вину частично, а третий отказался давать какие-либо показания и не признал вину.Суд признал всех троих виновными в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил наказание в виде 8, 7 и 5 лет лишения свободы, соответственно степени причастности к преступлению, с отбыванием срока в колонии строгого режима.