За минувшие сутки в Самарской области зафиксировали еще 307 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей. Наибольшее количество пациентов, с подтвержденным коронавирусом, нашли в Самаре -110 человек.Скачок заболеваемости зафиксировали в Большечерниговском районе Самарской области – сразу 35 местных жителей подхватили опасное вирусное заболевание. В Тольятти за сутки заболели 26 человек, а в Пестравском и Кинель-Черкасском районах зарегистрировали по 13 новых случаев заражения коронавирусом.Из суточных заболевших, 261 человек изначально обратились в больницу с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а у 46 жителей региона и вовсе не было никаких проявлений болезни.Следует отметить, что в Самарской области уже третьи сутки не регистрируют летальные случаю среди пациентов с коронавирусом. С 20 декабря число умерших в регионе пациентов держится на отметке в 540.