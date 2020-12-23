Запрос в поисковике «гаджет в подарок» сегодня набирает более 50 млн ответов, значит дарить «умные» устройства становится модно, а получать их приятно. Накануне Нового года самарцы не отстают от общей тенденции и все чаще выбирают современную технику - в топе продаж смартфоны и смарт-браслеты.Такие данные предоставили аналитики МегаФона, изучив прошлогодние предновогодние продажи и предпочтения покупателей за 11 месяцев этого года.Какие телефоны чаще дарят? В 2020, аналогично предыдущему году, первенство в продажах в собственных салонах оператора сохраняют смартфоны. Особым спросом в Самаре пользуются XiaomiRedmi 7A MatteBlack с памятью 16 Gb,SamsungGalaxy A10 с безрамочным экраном иSamsungGalaxy A51 на 64GB. Чаще всего «умные» телефоны приобретают в черном цвете.Больше функций в подарок. “Умные” гаджеты требуют “умных” аксессуаров - вырос спрос на зарядные устройства, карты памяти, наушники, чтобы сделать смартфон функциональнее. Также самарцы начали больше следить за физической активностью, сном и калориями, и стали покупать смарт-браслеты. Самыми популярными стали: XiaomiMiBand 4 и HonorBand 5. Значительно увеличилась в 2020-ом и доля продаваемой портативной техники: колонок, зарядных устройств, умных часов, роутеров и модемовНесмотря на некоторую предсказуемость в выборе подарка к Новому году, 2020-ый значительно скорректировал привычки покупателей. Изоляция поспособствовала росту популярности интернет-магазина МегаФона – объем продаж онлайн-площадки в Самаре увеличился на 146%. Выгодные предложения зачастую повышают интерес к онлайн и офлайн магазинам. К примеру, в качестве традиционного новогоднего бонусав этом году оператор предложил покупателям 2 смартфона по цене одного.