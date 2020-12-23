В Самаре конструкторы завода «ОДК-Кузнецов» изготовили первый опытный образец двигателя для бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Об этом рассказал журналистам «РИА Новости» заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.По словам представителя самарского предприятия, двигатель «в железе» уже изготовлен, сейчас он находится на стадии сборки. Первые испытания планируют провести уже в начале следующего года. Не исключено, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.Перспективный авиационный комплекс дальней авиации хотят принять на вооружение ВКС до 2027 года. Планируется, что новые бомбардировщики заменят самолеты дальней авиации Ту-95. По словам конструкторов, новый перспективный комплекс, построенный с применением стелс-технологий, позволит совершать полеты продолжительностью до 30 часов.