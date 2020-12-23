С Новым годом самарских врачей поздравят звезды российской эстрады. Сергей Безруков, Наташа Королева, Валерия и Сола Монова записали видеообращения к врачам региона, чтобы поздравить их с наступающим праздником и поблагодарить за тяжелый труд в 2020 году. Эти поздравления, также как и обращения к коллегам от лучших медиков Самарской области появятся в инстаграме @Medic_Family.-Всем понятно, что 2020 год стал для нас всех – и для медицинских работников особенно – сложным и опасным. Мы обратились к знаменитым людям нашей страны с просьбой поздравить врачей нашего региона – и многие откликнусь на наш призыв. Это показывает, насколько ценен труд врача для каждого из нас, и доказывает, что чудеса под Новый год непременно случаются! - поделилась руководитель проекта Medic_Family Альбина Голодяевская.Поздравления на страничке начали появляться уже с 22 декабря. К медикам обратятся руководители самых крупных медицинских учреждений. А уже ближе к Новому году слова благодарности скажут и артисты.