Удивительный видеоролик решили создать жители села Верхнее Санчелеево, чтобы показать жизнь в деревне не такой, как о ней привыкли думать горожане - немного свысока. Хруст снега под валенками, морозный пар изо рта, чистый воздух, уютный сеновал, парное молоко, которое так и хочется попробовать прямо сейчас, румяные девчонки в теплых платках... Сами авторы признаются: решили таким танцевальным флешмобом показать всем жителям региона тепло села.Один из авторов ролика Дарья Мазепа рассказывает, что снять ролик она с друзьями решила не случайно. Жизнь деревни окружена множеством стереотипов, развеять их и решили талантливые ребята.- В детстве мы с братьями и сестрой слышали насмешки от городских детей: мол, да вы деревенские, фу. Хотя мы жили в большом доме, у каждого была своя комната. Но это не интересовало никого. У многих людей есть куча стереотипов о деревне, что туалет на улице, грязь и вонь. Беднота, бабушки и дедушки. А ведь в дореволюционной России было 80% крестьян. Куда они делись? Это же мы и есть. Люди пытаются забыть свои истоки. А, забывая истоки, мы теряем историю, часть своей души, - поделилась своими мыслями Дарья Мазепа.Сама Дарья живет в селе Верхнее Санчелеево, в 2018 году открыла студию танца в Тольятти. Вместе с ученицами она решила делать перфомансы - первый посвятили теме экологии, а второй - зиме в деревне.- Большое спасибо жителям села Верхнее Санчелеево, моим знакомым и друзьям за предоставленные вещи! Работникам ДК Верхнее Санчелеево, Марине Малышкиной за гостеприимство. Семье Юрия Тропака человеческое спасибо за съемку в сарае! И нашему оператору Алексею Зенцову, без него такой красоты бы не получилось!