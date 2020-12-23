Новые суда на воздушной подушке марки \\"СЛАВИР-9\\" начнут ходить из Самары в Рождествено до Нового года. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.Ранее к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились жители Рождествено. В последние годы на линии работали 21-местные \\"Непутны\\", которые часто ломались, из-за чего отменялись рейсы.Новые суда рассчитаны на 9 человек. Суда смогут развивать до 75 км/ч, они отличаются лучшей маневренностью и повышенной долговечностью.Как отметил глава региона, специально закуплены дополнительные суда, которые будут работать в случае экстренных ситуаций или поломок работающих на линии.\\"В часы пик будут курсировать более вместительные \\"Нептуны\\". А эти компактные суда выйдут на линию днем, чтобы люди не мерзли в ожидании переправы. Рад, что мы успели до новогодних праздников, как и договаривались\\", – сказал Дмитрий Азаров.