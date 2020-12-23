В 2020 году в автопарк скорой помощи Самарской области поступило 52 машины. Об этом этом говорится в сообщении регионального правительства.В числе поставленных машин 24 реанимобиля. Все автомобили распределены в городские и районные станции. На тольяттинскую станцию скорой помощи поставлено 13 машин. Также обновлен парк Жигулевской подстанции.В этом году в Самаре, где складывается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, количество бригад скорой помощи увеличилось до 65. За прошедшие сутки в областной столице выявили 110 новых случаев заражения, что значительно больше, чем в других городах и районах области.Ранее сообщалось, что в лечебные учреждения Самарской области до конца года передадут 166 новых автомобилей.