Бригады тольяттинской станции скорой помощи за сутки выезжают к пациентам в среднем 827 раз. Об этом говорится в сообщении регионального правительства со ссылкой на исполняющего обязанности директора станции Сергея Головатого.\\"В сутки в среднем мы выезжаем на помощь к пациентам 827 раз. Я очень благодарен своим сотрудникам, работающим на передовой и проявляющим лучшие человеческиекачества, мужество и героизм\\", - сказал Головатый, отметив, что используются все средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями.За прошедшие сутки в Тольятти коронавирусом заболели 26 человек, всего в регионе с начала пандемии заразились 28 946 человек.Ранее сообщалось, что на станцию поступили новые автомобили скорой помощи.