Депутаты фракции \\"Единая Россия\\" предоставляют личный транспорт для медицинских учреждений.Ожидается, что это значительно ускорит работу врачей. В период пандемии из-за распространения коронавируса нагрузка на врачей значительно возросла. В разы увеличилось количество амбулаторных пациентов.\\"Сейчас мы предоставляем личный транспорт и водителя в помощь лечебным учреждениям для работы с амбулаторными пациентами. Сегодня лично ездил с медицинской сестрой ГБУЗ №6 Советского района по адресам\\", - отметил руководитель фракции \\"Единая Россия\\" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.Он отметил, что депутаты еще с весны вступили в ряду волонтеров. \\"Мы отдавали свои зарплаты, собирали денежные пожертвования, разносили продуктовые наборы пожилым и нуждающимся людям, старались обеспечить оргтехникой\\", - сказал Живайкин.