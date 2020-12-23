В Самаре на расширенном заседании фракции \\"Единая Россия\\" в губдуме обсудили мониторинг качества воздуха в регионе. Ранее депутаты встретились с жителями микрорайона \\"Волгарь\\", узнали о насущных проблемах.- Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе не могут оставаться в стороне от этих проблем, так как мы постоянно получаем обращения от избирателей с тревожными сигналами о состоянии атмосферного воздуха на территориях наших избирательных округов, - отметил в начале заседания руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.О том, что сделано, рассказали чиновники. Так, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для Тольятти купили мобильную лабораторию, каждый год проводят отбор и анализ около 200 тыс. проб воздуха на более 30 вредных веществ. Контроль состояния воздуха проводят на 34 стационарных постах. Сейчас в регионе нет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Но болевых точек губернии это не отменяет. Например, в Волгаре было несколько случаев загрязнения воздуха. За год зафиксировали 1251 случай превышения ПДК вредных веществ в Самаре и других городах региона.После всех докладов депутаты обсудили ситуацию. Они отметили, что госсистема мониторинга в регионе требует глобальной модернизации и привлечения средств федерального бюджета. На будущий год уже учтены 11 млн рублей на расширение сети станций наблюдения за воздухом.- Также в ходе исполнения бюджета 2021 года в случае получения допдоходов будет решаться вопрос по установке стационарного автоматизированного поста в г.о. Тольятти, - уточнили депутаты.- Наша фракция, наше региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должны стать неким «приводным ремнём», который все федеральные структуры, осуществляющие надзор за экологической ситуацией в Самарской области, наши местные исполнительные органы власти объединит и направит их работу в одном направлении. . Все озвученные на заседании предложения будут обобщены, на их основе мы сформируем комплексный план мероприятий, по которому будем работать в следующем году, - подчеркнул Живайкин.