В доме с рухнувшей стеной на ул.Галактионовской 153 в Самаре прорвало трубы отопления. Это случилось во время пробного пуска тепла в уцелевшей части здания. Как рассказала журналисту «КП-Самара» жительница одной из пострадавших квартир Снежана Опарина, коммунальное ЧП наделало немало бед.- Нас не предупредили, что собираются пускать тепло, - пожаловалась она. – Квартиры стоят закрытые, в часть из них вообще пройти невозможно, так как вход из разрушенного первого подъезда. В результате когда в одной из квартир на втором этаже прорвало трубу, кипяток хлестал почти сутки, прежде чем его заметили. На первом этаже было почти 40 сантиметров горячей воды, подвал затопило, пар поднялся выше, на третий этаж. У людей испортилась мебель, отошли обои… Мы все в шоке. Создается впечатление, как будто наш дом специально хотят разрушить.Впрочем, в мэрии Самары журналиста «Комсомолки» заверили – тепло включали под присмотром специалистов.- Пробный пуск тепла был произведен еще в конце прошлой недели, - пояснили в мэрии. - Перед этим жильцов обзванивали, некоторые смогли приехать. На месте был старший по дому, прошли по всем квартирам, убедились, что все в порядке, и уехали. Порыв случился через несколько дней, его оперативно устранили. Сейчас в доме включено отопление, в управляющей компании пообещали помочь с устранением последствий аварии.До середины января в доме обещают отремонтировать и подключить канализацию. Изначально сообщалось, что это будет сделано до декабря, однако сроки сдвинулись. Однако несмотря на подключенную коммуналку, жить в доме пока нельзя.- Согласно полученной экспертизе здание не пригодно для проживания. В настоящее время здесь ведутся консервационные и противоаварийные работы,- сообщили в мэрии.