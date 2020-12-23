Президент России Владимир Путин поддержал предложение \\"Единой России\\" удвоить выплаты врачам, которые будут работать в новогодние праздники с пациентами с коронавирусом.\\"В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере\\", — сказал президент.Президент добавил, что это будет справедливо, учитывая, что еще не все врачи получили вакцину от коронавируса и потому несут дополнительные риски.В Самарскую область поступило порядка 2,7 тыс. вакцин. В первую очередь прививки делают работникам из группы риска - врачам и учителям, далее начнут вакцинировать работников соцсферы.