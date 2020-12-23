Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое в режиме ВКС провел президент России Владимир Путин.Это первое заседание после утверждения нового состава Госсовета. Возглавил его сам президент, в состав Госсовета также вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.Дмитрий Азаров по решению президента возглавил комиссию Госсовета по направлению \\"Культура\\". Советующее решение было опубликовано в понедельник. Ранее глава региона возглавлял рабочую группу Госсовета по данному направлению. Она стала эффективной площадкой для выработки совместных решений органов власти страны в целом, регионов, парламентских и общественных институтов.Во время заседания были затронуты вопросы реализации нацпроектов. В Самарской области губернатор так выстроил работу региональной команды, что регион является одним из лидеров в стране по реализации нацпроектов, уровню инвестиционной привлекательности и социально-экономическому развитию.Во время заседания участники обсудили перспективные направления работы Госсовета, в том числе, реализацию указа президента о целях развития страны до 2030 года. \\"Это не просто взгляд до 2030 года, а постоянная фиксация значений показателей, которые должны достигаться как в целом по стране, так и по конкретным регионам Это является составной частью задачи по повышению качества жизни людей, уровня их благосостояния. Человек – это главное, ради чего сегодня в стране работают все уровни власти\\", - добавил Дмитрий Азаров.