31 декабря будет выходным днем в Самарской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров в среду.При этом в субботу, 26 декабря, будут работать госслужащие. В том же постановлении губернатор рекомендует работодателям региона также сделать рабочую субботу.Ранее глава региона обращался в союз работодателей и федерацию профсоюзов региона с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днем, а предприятиям предлагал самим определиться, будут они работать в последний день года, который выпадает на следующий четверг, или нет.До этого несколько регионов страны также сделали выходной на 31 декабря.