Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время брифинга подвел итоги работы партии за 2020 год.Он отметил социальные инициативы партии, напомнив, что совместно с правительством страны оперативно разрабатываются проекты по защите граждан во время пандемии и от ее последствий.Фракция «Единая Россия» в самарской губернской думе инициировала ряд законов, направленных на стабилизацию социально-экономической напряженности в регионе в период распространения коронавирусной инфекции.На итоговом заседании губдумы в этом году был расширен перечень видов предпринимательской деятельности, по которым сможет применяться патентная система налогообложения.«Мы даем предпринимателям возможность выбора оптимального для них налогового режима и перехода на патентную систему. Это позволит снизить налоговую нагрузку малому бизнесу, упростить процедуру расчетов», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.Фракцией был также разработан законопроект, определяющий общие положения развития инициативного бюджетирования в самарском регионе.Депутаты партии активно участвовали в формировании бюджета Самарской области, в соответствии с которым предусмотрены дополнительные средства на здравоохранение, образование, капитальный ремонт и строительство внутриквартальных дорог и дорог местного значения, капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах на сумму более 1,5 млрд рублей.