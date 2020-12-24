Тольяттинский врач рассказал, спасет ли уже изобретенная вакцина от других штаммов коронавируса. Напомним, что сейчас в Великобритании обнаружили более опасный и быстро распространяющийся штамм коронавируса. Полеты в островное государство из России закрыты.- Происходит изменение вируса, он становится более вирулентным, как тот, что найден в Великобритании и на европейской части континента. Вирус может мутировать, вызывать иную клиническую картину. Но вакцина, созданная на основе антигенов вируса, вызывает антитела к не мутирующим частям вируса. мы будем защищены от разнообразных мутаций вируса, - отметил врач.В Самарскую область продолжает поступать вакцина от коронавируса. Прививки делают врачам, учителям, соцработникам и воспитателям. Массовая вакцинация начнется, как только поступит достаточное количество вакцин.