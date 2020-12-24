В Самарской области 31 декабря 2020 года объявили выходным днем. Постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров, сразу после того, как Владимир Путин объявил, что поддерживает инициативу партии \\"Единая Россия\\" о дне отдыха перед Новым годом - мол, деятельность ан местах в последний день года довольно своеобразная.Однако, госслужащим в Самарской области за выходной день придется отработать 26 декабря 2020 года, в субботу. Такое же решение рекомендовали принять органам местного самоуправления в муниципалитетах.В остальных же случаях сами работодатели решат, выводить ли сотрудников на работу в другой день или дать всем спокойно отдохнуть. Такую рекомендацию губернатор дал профсоюзам и ранее - особенно он рекомендовал задуматься о том, чтобы сделать 31 декабря выходным для милых дам, которые должны успеть навести красоту.