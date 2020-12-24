Главврач тольяттинской больницы Николай Ренц рассказал, нужно ли делать прививку тем людям, кто уже переболел коронавирусом в легкой форме. Медик заметил, что люди напрасно надеются на антитела после того, как перенесли инфекцию в легкой форме. Им обязательно нужно также как и остальным защищаться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.- Люди перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой форме, думают, что они переболели и теперь у них достаточный иммунитет. Но, как правило, те исследования, которые мы проводим, говорят о том, что нужно соблюдать все меры предосторожности. К сожалению титр антител у данной категории пациентов быстро снижается, и они по новым правилам входят в ту категорию людей, которые будут нуждаться в вакцинации, потому что легкая форма при любой болезни не вызывает сильного ответа иммунитета, но и уровня антител достаточного не дает, - рассказал Николай Ренц.Эта информация достаточно печальна для тех, кто собирался пуститься во все тяжкие на новогодних каникулах, надеясь на антитела. Но, увы, стопроцентной защиты они по мнению специалистов не дадут. Напомним, что эксперты рекомендовали самарцам в новогодние праздники больше времени проводить в кругу семьи, желательно- на свежем воздухе, меньше общаться с друзьями и не бывать в больших компаниях.