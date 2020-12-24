На прошлой неделе, по инициативе депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, был принят закон об ответственности за оскорбления, в том числе и в неприличной форме, в Интернете.Это не осталось без внимания скандального лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он традиционно, в свойственной ему манере, написал стихотворение, где раскритиковал инициативу самарского депутата.- Внимание к нашим инициативам члена экспертного совета комитета Госдумы по культуре, одного из популярных музыкантов современности Сергея Шнурова – для нас лестно. Я под впечатлением от его творчества в мой адрес, поэтому написал ему ответ, также в стихах, - написал на своей странице в социальных сетях Александр Хинштейн.По этическим соображениям, мы не будем размешать стихотворение Шнура, а вот с креативным ответом депутата Госдумы можно ознакомиться ниже:Борцу за чистоту мата С.Шнурову:Богат, могуч язык наш русский- Две сотни с лишним тысяч слов! Но слаще всяческой«капусты» Шнуру пять бранных «матюков». Мат для Шнура – свобода, воля, Он без него, что без застолья. За то, чтоб сквернословить вволю– Готов, как большевик, в подпольеВолшебно, славно, сладко, мило, Ужасно, мерзко, стоп, конец. Зачем искать слова другие, Когда в запасе есть… трындец.Всё объяснит трындец, ребята, Заменит враз любой глагол А вместе с ним: трында, трындато, Трындюк и даже трындоболА если есть еще 4 Волшебных слова у него.. ..Не нужно пушкиных и мцыри Трындец – и больше ничего. А также “Х” и “Б” и “Ё” с “М” И сотни производных к ним. Забудьте тыщи слов: поверьте, Все можно заменить одним. К чему терзанье, напряженье, В раздумьях морщить лоб тугой?Любой вопрос, без промедленья, Ответ последует простой Пять слов, как много в этих звуках, для сердца Шнурова слилось, Как много в нем отозвалось… …А остальные сотни тысяч Легко готов отправить в бан Трындетнейший певец редисок С партийной кличкой Уе…Александр Хинштейн отметил, что последние строки его стихотворения – не оскорбление, а дословная цитата самого Сергея Шнурова, который сам себе выбрал «партийную кличку».