От Приволжского УГМС поступила консультация по неблагоприятным погодным условиям. В Самаре объявили желтый уровень опасности.- Ночью и днем, 24 декабря, местами по Самарской области сохранится туман, с видимостью 500 метров и менее, - сообщили синоптики.Сегодня в Самаре, по прогнозу синоптиков, ожидается небольшой снег. В Самаре и области будет относительно тепло, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -8… -13 градусов, ночью до -15. Местами по области ночью столбик термометра может опуститься до-22 градусов мороза.