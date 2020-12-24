Глава министерства строительства Самарской области Евгений Чудаев подписал постановление о признании нецелесообразности завершение строительства двух строящихся домов – в Самаре и в Тольятти.Таким образом, в Самаре не будут достраивать пятисекционную высотку на пересечении Волжской и Кольцевой, рядом с общежитием медуниверситета. А также не станут завершать стройку жилого дома на улице Ларина в Тольятти.Однако в документе не сообщается, каким образом поступят с обманутыми дольщиками этих объектов. Правительство Самарской области активно борется за права людей, которые купили жилье в новостройке, но по каким-либо причинам объект не был сдан в срок. В некоторых случаях дома достраивают, но иногда сделать это по техническим или экономическим причинам невозможно. В таких случаях, обманутым дольщикам выплачивают компенсацию, либо предоставляют другое жилье, а долгострой демонтируют.