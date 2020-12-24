В прокуратуре Октябрьского района Самары объяснили, когда может быть возбуждено дело из-за нарушения закона о рекламе. С 1 января 2021 года такие дела рассматриваются антимонопольным органом в определенном порядке.- Основанием для возбуждения и рассмотрения дела являются: поступление из государственных органов и органов местного самоуправления заявлений о нарушении законодательства и материалов, указывающих на наличие признаков нарушения законодательства РФ о рекламе, представление прокурора, заявление о нарушении законодательства, собственная инициатива антимонопольного органа, - отмечает Помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Елена Никитина.Также в постановлении регламентировано, как дела передаются на подведомственные территориальные органы ФАС и в каких случаях в возбуждении дела могут отказать.