В лаборатории СамГМУ разработали методику, с помощью которой можно выявить склонность человека к девиантному поведению. Данную технологию психоанализа можно применять как при приеме на работу, так и при прохождении проверки в службе безопасности компании.По словам ученых медуниверситета, с помощью виртуальной реальности можно определить не только познавательные способности человека, но и его личностные качества. При проведении VR-теста психопортрет испытуемого выстраивается на основе нескольких показателей - эффективность работы, устойчивость, агрессивность, эмоциональная возбудимость, самооценка, а также насколько быстро человек включается в работу. В конце программа выдает результаты, на основе которых работодатель может сделать выводы, нужен ему такой человек в компании или стоит поискать другую кандидатуру.- Мы можем ответить на такие серьезные вопросы, как склонен ли человек к алкоголизму, воровству, будет ли он врать начальству, завышая собственные результаты работы, - рассказал руководитель проекта Сергей Ровнов.Сам VR-тест представляет собой воздействие на психику человека различными сюжетами. Например, внезапная смена обстановки, аудиальные стимулы, например, вой сирен или стук в дверь — то, что выведет человека из зоны комфорта и может вызвать раздражение.Ученые СамГМУ провели испытания новой методики на выявление склонности к аморальным поступкам. Помимо виртуальной реальности, ученые проводили традиционный психологический тест, а потом сравнивали два варианта заключения. По словам самарских разработчиков, тест в виртуальной реальности затрагивает намного больше показателей, нежели традиционный опросник.- При тестировании в виртуальной реальности, мы можем оценить, нервничает ли человек по тому, как у него лежит рука на курке джойстика. То, насколько сильно он на него нажимает, показывает, уверен ли он в своем действии. По повороту головы понятно, насколько человек оценивает обстановку в виртуальном пространстве, а не только смотрит на собеседника и так далее. То есть то, что делает психолог субъективно в рамках обычных тестов, у нас все делает машина и выдает четкие метрики, - говорит директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.Инновационный продукт, созданный самарскими специалистами СамГМУ, уже доступен широкому кругу потребителей.